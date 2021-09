"Mazzetta" al vigilante per avere un tampone negativo: bloccato prima di salire sul traghetto

Ha tentato di imbarcarsi sul traghetto senza Green Pass, e quando gli è stato negato ha pagato un addetto alla vigilanza in servizio nello scalo per farsi consegnare una certificazione falsa.

È successo al Terminal Traghetti di Genova giovedì mattina. L’uomo, un cittadino marocchino, si è avvicinato all’imbarco e ha dichiarato ai controlli (potenziati dopo l’entrata in vigore delle nuove norme, il primo settembre) di essere in possesso del Green Pass. Alla richiesta di mostrarlo ha detto però di non averlo con sé, ed è stato quindi allontanato. A quel punto si è rivolto a un operatore in uniforme di una delle società di vigilanza operanti all’interno dell’area portuale e gli ha consegnato 40 euro per avere in cambio una falsa certificazione, nello specifico un test negativo al tampone. Poi si è presentato nuovamente ai controlli, ma il personale si è insospettito e ha chiesto l’intervento della Polizia di Frontiera.

Gli agenti hanno fatto alcuni controlli accertando che la certificazione presentata era un falso, e hanno denunciato sia il passeggero sia l’addetto alla vigilanza per corruzione e falso in atto pubblico in concorso. Sequestrato inoltre sia il denaro pagato sia gli smartphone in cui è stata trovata la versione digitale del falso tampone negativo.