Vandali senza cuore: il Gesù bambino dei pompieri gettato in fondo al lago

Vandali in azione al presepe dei vigili del fuoco di Salò, in provincia di Brescia. E non è la prima volta che accade. Ignoti sono entrati in azione nella notte tra il 2 e il 3 gennaio: hanno sradicato la statuetta di Gesù bambino per lanciarla nel lago di Garda, e spostato anche quella di Giuseppe, messa sopra la culla che era del bambino. L'indignazione corre veloce.

"Tutti gli anni restiamo senza parole - fanno sapere i vigili del fuoco volontari di Salò -. Si tratta di un gesto che va oltre la normale comprensione di disagio sociale, di intolleranza verso altre forme di credo, ma che rientra a pieno titolo in un più ampio ventaglio di ignoranza e strafottenza. Ogni anno ci preoccupiamo di mantenere e abbellire il presepe che viene posizionato sul lungolago, dedicandolo a tutta la popolazione salodiana, ai turisti e villeggianti che trascorrono le vacanze sul lago".

Non appena si sono resi conto dell'accaduto, i pompieri si sono attrezzati con un retino e poco altro per "ripescare" Gesù e risistemare Giuseppe. "Ti auguriamo - concludono i volontari - che la tua coscienza ti aiuti a capire che è meglio fare qualcosa di concreto per gli altri e costruire un domani migliore, piuttosto che rovinare l'oggi con questi gesti che ti avranno sicuramente messo in luce con i tuoi sodali, ma poi a conti fatti non ti arricchiscono come uomo, ne esci solo compatito".