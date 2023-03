Colpito alla testa da una pressa: muore contabile 53enne

Tragico incidente sul lavoro in un cantiere privato nella zona di Maregrosso a Messina. Giacomo Marcimino, 53 anni, è morto questa mattina dopo essere stato colpito alla testa da un oggetto pesante, forse una pressa che stava per essere caricata su un tir. Inutili i tentativi di soccorso, l'uomo è morto prima di arrivare in ospedale. Sulla vicenda indaga la polizia. Sul posto anche il magistrato di turno per gli accertamenti.

