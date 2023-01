Tenta di attraversare un corso d'acqua: allevatore muore annegato

Un allevatore di 78 anni, Giacomo Murrai, ha perso la vita nelle campagne di Monti, in provincia di Sassari. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato travolto da un’onda di piena mentre tentava di attraversare con la sua auto il rio Crasta.

Il corpo senza vita del 78enne è stato rinvenuto dai vigili del fuoco di Olbia a circa 10 metri di distanza dal punto in cui l'uomo aveva tentato di attraversare il corso d'acqua. La dinamica della tragedia è ancora da chiarire: sembra che Murrai abbia deciso di attraversare il rio Crasta con il suo fuoristrada, scegliendo un punto in cui l'acqua non era molto profonda.

A metà tragitto però la vettura deve essere rimasta bloccata, costringendo l'uomo a scendere per controllare. Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunta l'onda di piena provocata dalle forti piogge degli ultimi giorni, che non ha lasciato scampo all'allevatore, travolto e morto per annegamento.