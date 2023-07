Giacomo Solinas scomparso nel nulla: trovato un borsone con i vestiti

Continuano anche oggi le ricerche di Giacomo Solinas, il 40enne di Gonnesa che si è allontanato da casa l'8 luglio scorso senza farvi più ritorno. Sabato mattina sarebbe dovuto partire per andare a lavorare come stagionale in Costa Smeralda. I genitori lo hanno visto la notte precedente, è andato via di casa senza salutare. Da allora il suo cellulare risulta spento e nessuno l'ha più visto da allora.

Le ricerche si stanno concentrando nella zona mineraria di Seddas Moddizzi, non lontano da dove vive l'uomo. La polizia locale ha trovato uno dei borsoni di Solinas con all'interno alcuni indumenti. Sommozzatori e anche personale del soccorso alpino, carabinieri, corpo forestale e tutte le forze dell'ordine stanno perlustrando tutti i pozzi. Anche nelle prossime ore potrebbero essere nuovamente utilizzati i droni e i cani molecolari. Chi avesse informazioni utili può chiamare le forze dell'ordine.