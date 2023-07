Giacomo Solinas scomparso nel nulla, ore di paura: "Aiutateci"

Lo cercano anche con i droni, ma di lui nessuna traccia. Giacomo Solinas, 39 anni, di Gonnesa (Carbonia-Iglesias), è svanito nel nulla da venerdì sera.

Domenica sono ufficialmente scattate le ricerche in seguito all'allerta della prefettura cagliaritana. Partecipano alle ricerche il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, la polizia locale, i barracelli, il soccorso alpino della Finanza e ovviamente anche la protezione civile di Gonnesa.

L'uomo sabato mattina sarebbe dovuto partire per andare a lavorare come stagionale in Costa Smeralda. I genitori lo hanno visto la notte precedente, è andato via di casa senza salutare. Da allora il suo cellulare risulta spento. L'appello della sorella è diretto: "Chiunque l’abbia visto o abbia qualche informazione che ci può aiutare è pregato di contattarci". Chi avesse informazioni può chiamare le forze dell'ordine.

La zona in cui si concentrano le ricerche è quella intorno al Monte San Giovanni, con il centro di coordinamento delle ricerche al campo sportivo di Gonnesa.

