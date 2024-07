Il mal di testa improvviso: Giada muore a 19 anni, un mese fa la maturità 

Una morte improvvisa, a soli 19 anni. La comunità di Grottaglie, in provincia di Taranto, è in lutto così come amici e familiari di Giada Magazzino, la giovane è stata trovata senza vita dai genitori, poche ore prima aveva accusato un violento mal di testa. Un decesso inspiegabile, soprattutto per la giovane età della ragazza, che non sembra avesse mai manifestato particolari problemi di salute.

Soltanto un mese fa aveva sostenuto con successo l'esame di maturità, quello che sembrava soltanto il primo di tanti passi importanti nella sua vita. Una vita che invece è stata spezzata troppo presto, lasciando nello sconforto i genitori Mariangela e Luigi, insieme al fratello Nicolò. "Era sempre sorridente - hanno raccontato alcuni amici -,aveva scelto la traccia che citava un testo sull’imperfezione della vita, scritta da Rita Levi Montalcini". Decine i messaggi di cordoglio sui social, tra cui anche quello della Confraternita del Carmine, che ha voluto rivolgere un pensiero ai familiari della 19enne scomparsa: "Il Padre Spirituale, il Priore, il Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti la Confraternita si associano al dolore che ha colpito la famiglia Magazzino per la prematura perdita di Giada".

I funerali di Giada verranno celebrati alle 16.30 di oggi, lunedì 22 luglio, nella Chiesa della Madonna del Carmine, a Grottaglie.