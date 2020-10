Giada Malerba: la giovane morta nello schianto contro il guardrail

Non ha avuto scampo, lo schianto è stato devastante. Aveva solo 22 anni Giada Malerba, la giovane donna di San Pietro Vernotico (Brindisi) morta in un incidente stradale domenica pomeriggio sulla strada statale 613 Lecce-Brindisi, direzione Brindisi, nei pressi dello svincolo per la zona industriale.

Era in sella ad una Mv Augusta Brutale 910, insieme al fidanzato, il 32enne Vittorio Verardi, anch'egli di San Pietro Vernotico. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.

Giada Malerba è morta sul colpo

In base a una prima ricostruzione la moto sarebbe entrata in collisione con il guardrail, senza il coinvolgimento di altri veicoli: il ragazzo è stato sbalzato per terra, mentre la ragazza sarebbe finita in un dirupo. Sul posto la polizia stradale, per i rilievi del caso, i carabinieri ed i vigili del fuoco del comando di Brindisi oltre ai sanitari del 118.

I soccorsi sono stati immediati. La giovane è morta sul colpo. Il 32enne è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Perrino. Le sue condizioni sono gravi. La strada è stata subita chiusa al traffico ma riaperta intorno alle 18:30 al termine delle operazioni. La salma della 22enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. I parenti della vittima sono giunti sul posto poco dopo l'incidente: scene strazianti.