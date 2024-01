Gli amici non riescono a contattarlo: Giancarlo Salteri trovato morto sul divano di casa

Lutto nel mondo del basket e per la comunità di Alghero. È morto Giancarlo Salteri, imprenditore di 43 anni, molto conosciuto e stimato in città, che negli ultimi anni aveva concretizzato la sua passione per la pallacanestro diventando allenatore delle giovanili della squadra di Sassari. Salteri è stato rinvenuto privo di vita nella propria abitazione in Via Manzoni ad Alghero: l'allarme è stato lanciato da alcuni amici che, dopo diverse telefonate senza risposta, hanno contattato le forze dell'ordine. Una volta arrivati presso l'abitazione dell'uomo, i vigili del fuoco hanno forzato la serratura e sono entrati in casa, facendo la macabra scoperta. Il corpo ormai senza vita del 43enne era sul divano in salone, con ancora il telecomando della televisione tra le mani. Gli operatori sanitari del 118 nulla hanno potuto per salvargli la vita, ma a nulla sono valsi i loro sforzi. Secondo una prima analisi del medico legale, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

Salteri era originario di Pietrasanta, in provincia di Lucca, ma diversi anni viveva ad Alghero, in Sardegna. Come riportano i quotidiani locali, il 43enne era titolare di un'agenzia immobiliare, ma negli ultimi anni si era appassionato al basket, diventando allenatore delle squadre giovanili a Sassari e instaurando rapporti con la Dinamo. Da qualche giorno non stava bene, ma sembrava il classico malanno di stagione. In città era molto conosciuto e apprezzato, una persona sempre disponibile e gentile con tutti. La Dinamo Sassari lo ha voluto ricordare con un lungo post sui social: "La Dinamo Banco di Sardegna piange la scomparsa di Giancarlo Salteri, prezioso collaboratore del club come allenatore e dirigente delle formazioni giovanili Dinamo Academy. La passione, la competenza, l'umiltà e la simpatia di Giancarlo resteranno sempre impresse nel cuore di tutti che, ora in avanti, proveranno a portarne un piccolo frammento in campo. Alla famiglia e agli amici il profondo cordoglio e l'affettuosa vicinanza del club di via Roma che oggi perde un amico, un coach e un dirigente di rara umanità". Sul corpo, trasferito all'istituto di Medicina Legale di Sassari, il magistrato ha disposto l'autopsia.