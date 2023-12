Il giallo dell'uomo trovato insanguinato in casa e morto 11 giorni dopo in ospedale

A Fiumicino, comune alle porte di Roma, c'è un giallo. Giancarlo Vittorio Guaraldi, ex dipendente Alitalia, è morto a 82 anni in circostanze misteriose. Suo genero e un vicino di casa lo scorso 24 novembre lo hanno trovato con il volto pieno di sangue, con ferite al volto, lividi e due costole rotte. Ferite che RomaToday ha potuto visionare. Dopo undici giorni di agonia in ospedale, al Grassi di Ostia, il cuore dell'uomo ha smesso di battere. La procura, che sul caso aveva aperto un fascicolo per rapina e tentato omicidio, indaga. E non è escluso che il reato, il secondo si intende, possa trasformarsi in omicidio volontario o morte in conseguenza di altro reato. Cavilli giuridici che ai familiari di Guaraldi, che vogliono solo sapere la verità e tutelare l'immagine del loro caro, interessano il giusto.

Manca un fucile

Secondo loro, qualcuno sarebbe entrato in casa dell'82enne, lo avrebbe aggredito e poi sarebbe scappato rubando un fucile. Un'arma regolarmente detenuta che effettivamente manca in casa. Insomma, non sarebbe stato un incidente domestico, ma una rapina finita male.

La famiglia, che si è affidata all'avvocato Sebastiano Russo, giura che quel fucile, di cui è stata trovata la custodia, era un oggetto di valore affettivo per Guaraldi, tanto che l'uomo lo custodiva in camera da letto. Fin qui i fatti. Poi ci sono i punti da chiarire, in una indagine che i carabinieri della compagnia di Ostia stanno svolgendo insieme alla procura di Roma.

La prima ricostruzione

Facciamo un passo indietro. È la mattina del 24 novembre quando il genero, come ogni giorno, bussa alla casa di Guaraldi. Nessuno risponde e l'uomo, aiutato da un vicino, entra dalla porta sul retro. L'82enne viene trovato con il volto tumefatto, diversi lividi sul corpo e claudicante, si regge a malapena in piedi. È in stato confusionale e al vicino di casa dice di aver preso una forte botta. L'anziano viene portato in ospedale, si aggrava e poi muore.

La casa è a soqquadro, soprattutto la camera da letto. Poi arrivano i carabinieri. Non sembrerebbe mancare nulla e per gli inquirenti, almeno in un primo momento, non ci sarebbe alcun mistero. Una prima ipotesi, infatti, non esclude che il signor Guaraldi avrebbe avuto un raptus che lo avrebbe portato a distruggere oggetti in casa per poi cadere sul pavimento.

I dubbi e le indagini

Secondo i familiari, però, non sarebbe andata così. Il genero e il vicino sarebbero, raccontano, entrati facilmente in casa dal retro, spostando una porta finestra. Come se qualcuno l'avesse forzata in precedenza. E poi in casa mancavano i gatti che Guaraldi faceva sempre entrare, come mai? Sono scappati perché la porta era aperta? E ancora, c'è la questione del fucile. Che fine ha fatto? Possibile che qualcuno sia entrato in casa per commettere un furto, poi trovato davanti Guaraldi lo ha aggredito per poi prendere l'unico oggetto di valore in casa? Chi ha preso l'arma, un ladro? L'ipotesi della rapina è battuta. I carabinieri, che stando a quanto appreso da RomaToday, stanno lavorando in maniera meticolosa sul caso, non scartano nessuna ipotesi.

