Si schianta contro un cervo: pensionato morto sul colpo

Un altro incidente mortale sulle strade italiane. Gianfranco Palma, pensionato originario di Salerno ma residente da anni a Milano, aveva 68 anni: ha perso la vita schiantandosi in scooter contro un cervo in via Fra Nazareno, a Is Molas (Pula), nel sud della Sardegna. L'impatto contro l'animale e la conseguente caduta gli sono stati fatali.

Fino a notte inoltrata i carabinieri della stazione di Pula hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente: come sottolinea l'Unione Sarda, non è il primo causato dalla presenza di animali sulla carreggiata in quella zona.

Nonostante l'immediato intervento del 118, per Gianfranco Palma non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo si trovava in Sardegna in vacanza.