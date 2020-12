Il consigliere comunale M5s seminudo in streaming: il fuoriprogramma fa il giro del web

Gianluca Corrado, ex candidato sindaco per i grillini alle comunali del 2016, senza volerlo si è presentato in video a torso nudo dal bagno di casa sua. Una semplice disattenzione

Da mesi ormai molte attività politiche si sono trasferite dalle aule fisiche allo streaming. I fuoriprogramma sono la norma. Singolare episodio lunedì mattina durante la commissione consiliare del comune di Milano con al centro il "Piano Aria".

Gianluca Corrado seminudo in streaming, fuoriprogramma per il consigliere M5s

Un consigliere del Movimento 5 stelle, Gianluca Corrado, ex candidato sindaco per i pentastellati alle elezioni comunali del 2016, senza volerlo si è presentato in streaming seminudo dal bagno di casa sua.

Che cosa è successo? Come racconta oggi MilanoToday, l'assessore ai trasporti Marco Granelli stava rispondendo alle domande dei colleghi, e lo schermo dello streaming in quel momento mostrava il forzista Fabrizio De Pasquale e il dem Carlo Monguzzi.

A quel punto Corrado è apparso a torso nudo dalla toilette. Evidentemente il consigliere grillino, che si è pettinato e poi dato una rapida sciacquata, ha dimenticato la telecamera del computer accesa e non si è reso conto di essere "live" insieme ai compagni di palazzo Marino.

Gli altri collegati non hanno dato particolare importanza alla scena e hanno continuato con i lavori della commissione, ma alla fine l'immagine di Corrado seminudo nel bagno di casa - con tanto di scaldabagno elettrico alle spalle - ha subito fatto il giro dei social.

Nulla di grave, anzi: la dimostrazione di come pur di non perdere nemmeno un minuto dei lavori, ci siano consiglieri che si fanno davvero in quattro. Lui stesso, avvocato penalista del foro di Milano, ha spiegato di essere stato semplicemente di fretta perché appena tornato dal tribunale e di aver lasciato la telecamera accesa per errore.