Gianluca Manzieri: "Ho trovato la forza di affrontare il male"

Gianluca Manzieri, l'amato speaker radiofonico partenopeo, lotta e ringrazia tutti per la vicinanza e l'affetto: "Ho dovuto trovare la forza e il coraggio per affrontare il male e per sconfiggerlo".

"Ed eccomi quà. È proprio vero che nella vita può capitarti di tutto (premesso che sono e sarò sempre un grande cagas....o). Per Manuel, per Tizy, per tutta la mia famiglia (compreso la famiglia di Radio Marte); per tutti i miei amici e fratelli... insomma per tutti quelli che mi vogliono bene ho dovuto trovare la forza e il coraggio per affrontare il male e per sconfiggerlo... e non è stata una passeggiata" scrive Manzieri in un post sulla sua pagina ufficiale Facebook.

"Non è mio intento spettacolarizzare una brutta vicenda legata alla mia salute, ma questo post lo dovevo a tutti i miei amici che da sempre mi seguono e mi sostengono artisticamente e che improvvisamente non mi hanno sentito più in radio - continua - Ancora due cose: lunedì ritorno in diretta su Radio Marte. P.s. Questo 2020 è stato n'anno e me..!", scrive l'artista partenopeo che è dunque pronto a tornare in radio in diretta per la felicità di tante persone che da anni lo seguono senza sosta. E lo seguiranno con ancora maggior affetto dopo questa brutta avventura. Forza!