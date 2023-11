Giannardo Acca scomparso nel nulla da 17 giorni: il giallo che tiene in ansia un'intera isola

Non si trova Giannardo Acca: nemmeno una piccola traccia del 59enne originario di Sedini, scomparso dalla sua casa di Fertilia (Alghero) lo scorso 16 ottobre. L'ex luogotenente dell'aeronautica militare è uscito di casa, in una mattina qualunque, con la sua Audi A4 grigia, è andato a fare benzina al distributore Eni dopo la rotonda di Fertilia, dunque la colazione qualche chilometro più in là, in un bar del centro della cittadina, in via Giovanni XXIII. "Era tanquillissimo, come tutte le mattine, anche se forse con un po' più di fretta del solito", ha raccontato il gestore. Poi il buio (quasi) totale. Aveva un appuntamento con qualcuno? Impossibile saperlo.

La scomparsa di Giannardo Acca

Acca è un sottufficiale dell'Aeronautica in pensione, vive con la moglie nella frazione di mare a pochi chilometri dalla Barceloneta sarda. Si è allontanato a bordo della sua auto, una berlina Audi A4 di colore grigio metallizzato, del 2002, con evidenti graffi e due adesivi della Apple sui lati posteriori del portabagagli (chiunque la avvisti chiami le forze dell'ordine). Quando Giannardo Acca è scomparso, ha portato con sé il telefono (presto spentosi, l'ultimo segnale in tarda mattinata vicino a Bancali, alle porte di Sassari), un caricabatterie, il filo per caricare il telefono in macchina e il portafogli con i documenti.

Le ricerche e la sim "misteriosa"

Da quel giorno le ricerche, per giorni a tappeto anche nelle campagne, non hanno portato risultati. C'è un piccolo mistero però relativo a una sim a lui intestata (e sconosciuta ai familiari) che ha lanciato un segnale dalla pineta Arenosu. La zona è tra Fertilia e la Nurra. Il figlio aveva subito condiviso la notizia, in tanti si erano messi già alla ricerca di tracce. Poi è venuto fuori, da ulteriori analisi, che il segnale arrivava esattamente da davanti alla porta di casa di Acca. Un falso allarme. Nei dintorni Giannardo non c'è, anche se la scheda, forse comprata al mercato nero (e chissà perché, nel caso, e chissà su che dispositivo operativa) lo ha geolocalizzato proprio lì.

La famiglia non si è mai persa d'animo, l'obiettivo è che Giannardo torni presto a casa. "La pesantezza è stata addolcita da voi - scriveva qualche giorno fa il figlio sui social - dal vostro supporto e dal vostro affetto. Noi non ci fermiamo e non ci perdiamo d'animo, perché il posto di Papà e qui a casa con noi e qui a casa lo riporteremo".

Il sospetto che possa esserci qualcuno dietro la scomparsa, c'è. Il figlio di Giannardo, Samuele, anche ieri è intervenuto a "Chi l'ha visto?", per tenere alta l'attenzione sul caso. Vive all'estero ma settimane fa si è precipitato ad Alghero appena saputa la notizia della sparizione: "Mio padre è una persona positiva, vede sempre tutto a colori. Potrebbe essersi trovato di fronte a una situazione complessa in casa, a livello economico, che si sarebbe caricato sulle spalle, complessa ma risolvibile. In famiglia si risolve sempre tutto". Ma è solo un'ipotesi, una tra tante.

Sui social Samuele ha scritto commoventi, accorati messaggi rivolti al padre in queste settimane, e ha lanciato un nuovo appello invitando chiunque possa farlo a stampare la locandina e a esporla, ovunque possibile, nell'isola: "Questa situazione ha creato un dolore lancinante, ingiustificato, irrazionale - spiega la famiglia -. Un dolore che toglie l’appetito, il sonno. Un dolore che ci annulla, perché l’assenza di un padre e di un marito toglie certezze e fa sprofondare nelle sabbie mobili [...] non ci fermeremo fino a quando Papà non tornerà a casa. Ti aspettiamo a casa a braccia aperte Papà, ti amiamo".

"Ci manchi come l'aria"

Acca non è originario di Alghero, bensì di Sedini, ed è molto attaccato a quella zona del nord Sardegna, che include anche Valledoria, Badesi, Santa Maria Coghinas. Il campo di ricerca ormai è l'intera isola.

Ha un tatuaggio sul braccio destro, con le date di nascita e i nomi di moglie (Giovanna) e figlio (Samuele). Loro lo aspettano. A casa. "Ci manchi come l'aria", è il messaggio lanciato all'uomo svanito nel nulla senza un motivo apparente la mattina del 16 ottobre 2023.

