Gianni Sabella, il calciatore morto nello schianto in scooter: aveva 36 anni

Tragico incidente stradale sulla litoranea sud di Brindisi, all'altezza di Cerano. E' morta una persona che viaggiava a bordo di uno scooter 125. La vittima è Gianni Sabella, 36enne di Tuturano. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono accorsi in pochi minuti gli agenti della polizia locale di San Pietro Vernotico (che si occupano dei rilievi), la protezione civile, i carabinieri (che hanno gestito la viabilità) e i sanitari del 118. Insieme a Sabella, sullo scooter c'era una ragazza, trasportata in ospedale.

Il mezzo è finito contro un palo. Potrebbe essere questa la causa del decesso, ma non si esclude l'ipotesi di un malore secondo i quotidiani locali. Gli agenti si sono recati in ospedale per parlare con la ragazza che viaggiava sullo scooter. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La salma del giovane è stata trasferita al Perrino.

Chi era Gianni Sabella

Gianni Sabella era di Tuturano, ma era conosciuto anche a San Pietro Vernotico. Faceva il calciatore, militava nelle file dell'Asd Leone Soccer Tuturano. Un mese fa era stato colto da malore in campo, durante un match di campionato di terza categoria. In un'intervista successiva, oltre a ringraziare il medico che lo aveva salvato, aveva spiegato che il malore era stato causato da una gomitata in testa. Ieri, mentre si consumava la tragedia di Sabella, la sua squadra era in campo a Villa Castelli, per l'ultima partita di campionato. Il match è stato sospeso, appresa la notizia dell’incidente.