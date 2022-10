L'auto finisce contro un camion: morto l'ex sindacalista Gianni Salerno

Dramma sull'autostrada A21: l'ex sindacalista Gianni Salerno ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 ottobre, nel tratto tra Stradella e Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. Il 62enne si trovava a bordo della sua auto, quando la vettura è andata a tamponare violentemente un camion che la precedeva. L'impatto è stato violento e l'auto è finita per buona parte sotto al rimorchio del mezzo pesante. Salerno, 62 anni, è morto sul colpo. Salerno stava tornando a casa da Cairo Montenotte, in provincia di Savona, dove risiede uno stabilimento della Sitav, l'azienda per cui lavorava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

Chi era Gianni Salerno

La tragica notizia ha sconvolto un'intera comunità, Gianni Salerno era infatti molto conosciuti per via dei suoi anni di impegno sindacale, prima nelle categorie degli edili e dei metalmeccanici, poi, dal 2009, alla guida della Cisl di Piacenza. Un'attività iniziata negli anni '80 e conclusasi una decina di anni fa a causa del coinvolgimento di alcune controverse vicende con risvolti giudiziari. Dopo il patteggiamento Salerno ottenne la sospensione della pena nel caso riguardante i controlli dell’Ispettorato del lavoro nelle aziende, e venne assolto con formula piena dall’accusa di utilizzo improprio di fondi del sindacato dei metalmeccanici. Terminata l'esperienza sindacale, Salerno è diventato il manager della Sitav, un'azienda che si occupa della manutenzione e della ristrutturazione del materiale rotabile. Il 62enne era molto attivo anche nel mondo dell sport e grande appassionato di rugby, avendo vestito in giovane età la maglia della squadra della città.