Incidente nella notte: l'auto finisce in un burrone, morto un ragazzo di 18 anni

La vettura era guidata da un coetaneo della vittima rimasto ferito. Per Gianvito Pio Di Leo non c'è stato nulla da fare. La tragedia nell'Agrigentino

Un diciottenne di Lucca Sicula, in provincia di Agrigento, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 3,30 di questa notte tra Burgio e Lucca Sicula, in contrada Dragotto.

Il diciottenne che ha perso la vita si chiamava Gianvito Pio Di Leo. Era il passeggero dell'auto - una Lancia Y - che, per cause ancora in corso d'accertamento, è precipitata in un burrone. Alla guida dell'utilitaria c'era un altro ragazzo, coetaneo della vittima, rimasto ferito.

Le cause dell'incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, non sono ancora chiare e sono in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Burgio che sono coordinati dal comando compagnia di Sciacca. Inutile l'arrivo delle ambulanze del 118 e il tentativo di soccorrere il passeggero: per il diciottenne Gianvito Pio Di Leo non c'è stato nulla da fare.

L'autovettura, la Lancia Y, è risultata essere condotta da un diciottenne, pure lui di Lucca Sicula che, all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, è stato già sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Gianvito Pio Di Leo frequentava l'istituto commerciale di Sciacca. "Siamo addolorati per la morte di questo giovane" ha commentato il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo esprimendo il cordoglio dell'amministrazione per la morte del giovane.