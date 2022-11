La nonna prova a svegliarlo: 17enne trovato morto nel letto, come la madre

"È stato molto triste arrivare a scuola e sapere che un nostro alunno è volato in cielo per un infarto fulminante". A scrivere il drammatico messaggio di addio è la preside dell'istituto Majorana di Bari, istituto frequentato da Gigi Pascazio, 17 anni.

Il ragazzo è stata trovato esanime sul letto dalla nonna che era andato a chiamarlo per cenare. Immediata la chiamata ai soccorritori del 118, che lo hanno prelevato e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Bari. Qui i medici hanno messo in campo tutte le loro forze per tentare di rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere e dichiarare il suo decesso.

Il giovane viveva con la nonna dopo la morte della madre, morta a 24 anni in una circostanza analoga. Ad ucciderlo potrebbe essere stato un infarto ma sarà l'autopsia a svelare una possibile causa genetica.