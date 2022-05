Giochi pericolosi dentro ovetti e patatine: scatta il maxi-sequestro

Dentro agli ovetti di cioccolato e nei pacchetti di patatine giochi ritenuti pericolosi per la salute dei minori. L'hanno scoperto i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, che ha effettuato negli scorsi giorni un sequestro da oltre 13mila pezzi nei distributori di varie province del Nord.

Durante un controllo in due esercizi commerciali di Sondrio, i finanzieri hanno trovato sugli scaffali esposte e pronte per essere vendute le confezioni dei prodotti alimentari, con all'interno giocattoli non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla specifica normativa. I gadget erano sprovvisti delle istruzioni e delle avvertenze per l'uso, delle indicazioni riguardanti la composizione dei materiali utilizzati e delle informazioni considerate obbligatorie dalla normativa in materia di giocattoli ai fini della tutela della salute dei minori in età.

I controlli sono stati estesi ai distributori dei prodotti in diverse province del Nord Italia e ha permesso così di togliere dal mercato complessivamente 13.766 giocattoli ritenuti pericolosi. Ai titolari delle imprese sono state contestate sanzioni amministrative fino a un massimo di 10.000 euro, che sono irrogate dalle competenti Camere di Commercio.