Cade da una scala mentre lava i vetri del bar: Giorgia muore a 26 anni

Non ce l'ha fatta Giorgia Sergio, la 26enne che lo scorso 13 gennaio era finita in ospedale, prima al “Veris Delli Ponti” di Scorrano, poi al “Fazzi” di Lecce, dopo una rovinosa caduta da una scala mentre era intenta a lavare una vetrata. E ieri sera, purtroppo, dopo quattro giorni d’agonia, intorno alle 19, il suo cuore ha smesso di battere. La donna, che a breve avrebbe compiuto 27 anni, era di Martignano e aveva due figli ancora in tenera età.

Teatro della vicenda, un bar nel pieno centro di Calimera, in piazza del Sole. Nel pomeriggio di mercoledì scorso la donna era intenta ad alcune pulizie nel locale. In particolare, si stava occupando di una vetrata ed era in cima a una scala. All’improvviso, per cause che sono in corso d’accertamento, è precipitata, molto malamente, da un’altezza di circa 2 metri. Fino a procurarsi, nell’impatto, un forte trauma addominale.

Sul posto, poco dopo, erano intervenuti gli operatori del 118. Giorgia Sergio era stata prima trasportata a Scorrano, ma, successivamente, dirottata a Lecce, per essere qui ricoverata, in prognosi riservata, a causa della gravità delle lesioni riportate. Ieri sera, poi, purtroppo, il decesso. Sul caso procedono con gli accertamenti gli ispettori dello Spesal, il Servio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl di Lecce, e i carabinieri della stazione di Calimera.