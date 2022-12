Giorgio, promessa del rugby morto a 15 anni per un mal di testa

Un dolore improvviso alla testa, la corsa in ospedale, i giorni sospesi tra disperazione e speranza fino al tragico epilogo. Giorgio Conte, giovane promessa del rugby di San Donà di Piave (Venezia) è morto a 15 anni.

L'adolescente ha iniziato a stare male giovedì scorso: lamentava un mal di testa tanto forte da spingere i familiari a portarlo in ospedale. Aveva anche la febbre. I medici lo hanno ricoverato e poi hanno disposto il trasferimento a Padova, dove il suo cuore ha smesso di battere.

Giorgio frequentava una scuola per l'edilizia e amava il rugby: militava nell'under 17 del San Donà. Non aveva patologie e, proprio per lo sport praticato, era sottoposto periodicamente a visite mediche. La sua morte ha lasciato la comunità sotto choc. "Giorgio ha passato la palla", l'addolorato commento del Rugby San Donà che su Facebook posta una foto in bianco e nero del ragazzo.