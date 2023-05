Giorgio Losio scomparso, trovata la sua auto: le speranze appese a un filo

Sono riprese all'alba di oggi le ricerche di Giorgio Losio, il 38enne di Bovezzo (Brescia) scomparso da casa da giovedì 11 maggio. Dopo un'altra notte all'addiaccio, al freddo e sotto la pioggia battente, le speranze di ritrovarlo in vita sono appese a un filo. Il campo base per le ricerche è stato allestito nella sede dei vigili del fuoco volontari di Bagolino, in località Mignano: qui è stato attivato anche il posto di comando avanzato (Ucl) del comando provinciale dei pompieri. Uomini e mezzi sono impegnati senza sosta nelle ricerche del 38enne.

La sua auto, una Fiat Panda bianca, è stata ritrovata nella zona della Val Dorizzo, sulla strada che porta al Gaver: potrebbe essere disperso nei chilometri e chilometri di bosco circostanti. Giorgio Losio abita a Bovezzo: i familiari sono molto preoccupati in quanto già seguito da un Cps, centro psicosociale. È alto circa 1 metro e 70, pesa poco più di 60 kg: ha i capelli scuri e rasati, al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero e un maglione a righe e portava con sé una borsa a tracolla. La polizia locale della Valsabbia ha diffuso anche la sua fotografia, nella speranza che qualcuno l'abbia visto.

Sono più di 80 le persone impegnate nelle operazioni, tra corpi e tecnici dello Stato e volontari di Protezione civile: in prima linea i vigili del fuoco con il nucleo droni, i sommozzatori di Bologna, le unità cinofile, gli specialisti del Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale), unità terrestri dei distaccamenti di Bagolino e Salò, in cielo il volo dell'elicottero Drago di Varese. Impegnati anche i carabinieri e la polizia locale.