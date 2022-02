Uccide la moglie, poi chiama i carabinieri: "Vivevano da separati in casa"

Un agricoltore di 52 anni, Giorgio Meneghel, ha ucciso la moglie 51enne, Daniela Careddu, e poi ha chiamato i carabinieri per confessare tutto. È accaduto all'alba di sabato a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano. Secondo una prima ricostruzione, il delitto sarebbe avvenuto in casa, in un'abitazione in via Roma, durante una furiosa lite tra i coniugi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Oristano che hanno bloccato l'omicida. Nell'abitazione, oltre al magistrato di turno, sono intervenuti anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche (Ris) per i rilievi necessari. Dai primi elementi emersi finora, la 51enne - originaria di Cabras - sarebbe stata colpita ripetutamente con un oggetto contundente.

Le urla sarebbero state sentite anche dai vicini di casa, che avrebbero dato l'allarme al 112. Da quanto si apprende, marito e moglie gestivano insieme un ortofrutta ma vivevano da separati, nello stesso stabile ma in due abitazioni differenti. In queste ore i carabinieri stanno interrogando il marito della vittima.