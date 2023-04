Un giovane di 17 anni muore in un incidente a pochi metri da casa

Non ce l'ha fatta Francesco Galli, giovane di 17 anni deceduto a seguito di in un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio dell'8aprile a Osnago, in provincia di Lecco, a pochi metri dalla sua abitazione.

Troppo gravi le ferite riportate dopo il violento schianto della sua moto, una Ktm 125, contro un albero e nella conseguente caduta al suolo. Nonostante sia stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, il ragazzo non ce l'ha fatta.

Come racconta LeccoToday, intorno al mezzogiorno di sabato, il giovane è uscito fuori strada con la sua moto andando a sbattere contro un albero. Uno schianto tremendo, la cui esatta dinamica è ancora in fase di accertamento, a pochi metri da casa. Sul posto sono presto intervenuti i soccorsi con l'elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) decollato da Milano, l'auto medica e l'ambulanza della Croce bianca. Allertati anche i carabinieri della vicina compagnia di Merate.

I genitori e la sorella si sono precipitati sul luogo dell'incidente, assistendo allo svolgimento delle manovre di primo soccorso e al trasferimento presso il nosocomio milanese, dove il ragazzo è deceduto.