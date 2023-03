Giovane preso a calci in piazza: pestato da coetanei, nessuno interviene

Sono immagini raccapriccianti quelle che arrivano da Udine dove sabato 25 marzo un ragazzo è rimasto vittima di un brutale pestaggio in piazza Primo Maggio, ai margini del luna park. Un video che sta girando sui social mostra alcuni ragazzi che si scagliano su un coetaneo picchiandolo a più non posso. Il giovane cerca di difendersi come può, da terra, riparandosi con le braccia dai calci che gli arrivano da diverse direzioni. Dal filmato è evidente che in quel momento in piazza ci sono decine di persone, ma nessuno interviene per mettere fine alla zuffa. Al momento le forze dell'ordine non hanno ricevuto né denunce né segnalazioni ma, intanto, il video sta facendo il giro delle chat e della rete.