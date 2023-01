Schiacciato da un tronco mentre è a fare legna con il padre: gravissimo un 13enne

È stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale il giovane del 2009 di Sella Giudicarie, provincia di Trento, travolto da un tronco nei boschi della Val di Breguzzo nel pomeriggio di venerdì 13 gennaio. La dinamica dell'incidente è in fase di valutazione. Il ragazzo, che si trovava con il padre in località Limes per fare legna, è rimasto schiacciato da un tronco. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 17.

La Centrale unica di Trentino emergenza, con il coordinatore dell'area operativa Trentino occidentale del soccorso alpino e speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso, mentre sul posto si portava una squadra della stazione Valle del Chiese, insieme ai vigili del fuoco, ambulanza e automedica.

Giunto sul posto, l'elicottero è atterrato in un prato poco lontano dal luogo dell'incidente con il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica. L'infortunato, trovato incosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato con il verricello a bordo dell'elicottero, per essere trasferito in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.