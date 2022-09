Due ragazzi travolti da un'auto: lei muore, lui è grave

Tragico incidente a Carpi giovedì sera. Due ragazzi stavano facendo una passeggiata e sono stati investiti stasera intorno alle 19,30 nella frazione di Santa Croce. Per la ragazza, ventenne, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate in seguito al violento impatto: è morta.

Il giovane, anch'egli ventenne, in gravi condizioni, è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale di Baggiovara.

Secondo le prime informazioni i due stavano attraversando via Bersana quando un’auto proveniente da via Traversa San Giorgio e diretta verso Correggio li ha travolti. Sul posto sono accorsi 118, elisoccorso di Pavullo, quello di Bologna e Polizia Locale. Le informazioni sulla dinamica dell'inciddne sono ancora frammentarie.