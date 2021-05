L’anziana che riceve minacce e sputi da due giovani per aver chiesto loro di indossare la mascherina

Offese e sputi in direzione dell'anziana signora che aveva chiesto loro di indossare la mascherina sul bus. Due giovani domiciliati in provincia di Verona, uno di 24 anni e uno di 26, sono stati denunciati dai carabinieri di Pastrengo (Verona) per aver "minacciato e offeso un’anziana signora".

I fatti risalgono al 20 gennaio scorso, a Verona. Secondo la ricostruzione dei militari, i due si trovavano sullo stesso autobus della signora, con la mascherina abbassata sotto al mento. L'anziana li avrebbe invitati a indossarla correttamente, coprendo naso e bocca, e per tutta risposta i ragazzi avrebbero reagito "tossendo" verso di lei, "addirittura sputandole addosso, per poi passare a ricoprirla di insulti e ad augurarle di morire". L'autista dell’autobus sarebbe stato costretto, vista la "aggressività verbale" dei due, a fermare il mezzo e contattare le forze dell’ordine mentre a quel punto il 24enne e il 26enne sarebbero scesi, non prima di aver "sputato verso tutti gli altri passeggeri".

Dopo il fatto, i carabinieri di Pastrengo hanno avviato le indagini del caso, delegati dalla Procura di Verona, perché uno dei sospettati sarebbe risultato essere residente proprio in quel Comune. I militari hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti in quel momento sul bus e hanno esaminato vari filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza. Al termine delle indagini, i carabinieri sono riusciti a raccogliere una serie di "elementi inconfutabili per identificare i soggetti", i quali pertanto sono stati denunciati alla Procura di Verona per il reato di minacce.