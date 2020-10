Covid, morta la maestra Giovanna Pernice: aveva 57 anni

La comunità di Villafrati è ancora una volta ferita dal Covid. La cittadina in provincia di Palermo, due volte zona rossa in pochi mesi, piange la scomparsa di Giovanna Pernice, molto nota per il suo ruolo di maestra e il suo impegno sociale. Aveva 57 anni ed era ricoverata in ospedale dopo aver contratto il coronavirus.



"Da Villafrati - scrive su Facebook il sindaco Franco Agnello - in maniera unanime e corale si leva un grido di dolore per la prematura scomparsa della concittadina Giovanna Pernice. Persona, amata e stimata da tutti. Da sempre innamorata della vita in tutti i suoi ambiti: familiare, professionale, sociale. Villafrati - prosegue - perde una cittadina esemplare, instancabile protagonista di iniziative di carattere scientifico, culturale e sociale, costantemente presente nella vita e nelle relazioni della nostra comunità, non ha mai smesso di continuare a proporre iniziative e progetti che hanno sempre evidenziato il suo spiccato amore per la scuola, per l'insegnamento e per i suoi alunni. Non ha mai smesso di essere propositiva, un esempio concreto di cittadina attiva pronta ad evidenziare criticità, ad avanzare proposte e promuovere iniziative sempre in maniera costruttiva".