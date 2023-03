Giovanna stroncata da un tumore a 34 anni, il dolore dei suoi alunni

Uccisa da un tumore a soli 34 anni. Questo il tragico destino di Giovanna Platto: la giovane donna si è spenta ieri, giovedì 23 marzo. Una morte prematura che ha gettato nel lutto l'intera comunità di Castrezzato, paese dove era cresciuta, così come i suoi studenti del liceo scientifico cittadino dove insegnava da alcuni anni.

Un'insegnante stimata e apprezzata dai colleghi e amata dagli alunni."Una donna splendida", si legge tra i messaggi di cordoglio affidati alla rete.

In tanti in queste ore si stanno stringendo attorno ai familiari della professoressa, che lascia nel dolore la mamma Maria Grazia, il papà Paolo, i fratelli Marrico e Alessandro e gli adorati nipotini. Giovanna riposa alla Domus Remondina, a Rovato. La veglia è in programma per domani, alle 19.15. Le esequie, invece, sono in calendario per domenica alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Castrezzato.