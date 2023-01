Tragico schianto, l'auto si ribalta alla rotonda: Giovanna muore a 21 anni

Si chiamava Giovanna Vettoliere, aveva 21 anni ed era di Casal di Principe. È lei la vittima del terribile incidente stradale verificatosi lungo la provinciale che collega San Marcellino a Casapesenna. In base alle ricostruzioni alla guida della Fiat 500 c'era il fratello 18enne di Giovanna, mentre la ragazza era seduta sul sedile passeggero anteriore; dietro c'erano gli altri due ragazzi, di 19 e 17 anni.

Il giovane alla guida ha perso il controllo in prossimità di una rotonda. Giovanna Vettoliere era sul sedile anteriore e non ha avuto scampo. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Aversa e a Pineta Grande. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Aversa.

"Apprendiamo con sgomento della morte di una nostra giovane concittadina, a seguito di un incidente stradale. Ai familiari va il nostro cordoglio a nome dell'intera Città, e gli auguri di guarigione al fratello coinvolto nello stesso incidente. Sono notizie strazianti , per la giovane età e per i modi con cui si è strappati ai propri affetti", commenta il sindaco di Casal di Principe Renato Natale. Giovanna Vettoliere lavorava come segretaria presso una scuola di ballo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social in queste ore.