Giovanni Baiano: è morto l'uomo travolto da un pirata della strada

Giovanni Baiano, 39 anni, è morto all'ospedale del Mare per le conseguenze del grave incidente stradale avvenuto in via Cannavino a Pianura, periferia ovest di Napoli, il 2 aprile scorso. L'uomo era in sella al suo scooter quando è stato travolto da un'auto guidata da un 40enne del posto: l'impatto è stato violentissimo. È stato lasciato sull'asfalto dal pirata della strada che non ha prestato soccorso.

Trasportato nel presidio ospedaliero di Ponticelli (Napoli), il 39enne è morto dopo quattro giorni di agonia. L'uomo che ha investito Giovanni Baiano è stato poi individuato dalla polizia municipale: è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per omicidio stradale e omissione di soccorso.

La salma di Giovanni Baiano è invece stata posta sotto sequestro: sul corpo, come da prassi in questi casi, è stata disposta l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni.