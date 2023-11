Giovanni, morto soffocato da un boccone di mozzarella in pizzeria a 22 anni

Doveva essere una domenica come tante: la partita di calcio, poi in pizzeria dove faceva da "apprendista". Invece Giovanni Buzzerio, 23 anni, si è sentito male dopo avere mangiato della mozzarella ed è morto in ospedale. La tragedia si è consumata a San Martino al Cimino (Viterbo).

Come riporta ViterboToday Giovanni, per tutti Gianni, era originario di Palestrina (Roma) dove ha frequentato l'istituto tecnico agrario Giuseppe Garibaldi. Era uno degli ospiti di Villa Buon Respiro (centro di riabilitazione dell'età evolutiva, ndr) e su Facebook si presentava con orgoglio come calciatore e pizzaiolo. Domenica ha trascorso la giornata con amici e compagni di squadra allo stadio Oliviero Bruni a Pianoscarano per un quadrangolare di calcio a 5 integrato. Dopo la partita, la corsa al ristorante "Da Saverio" dove da quasi tre anni faceva una sorta di tirocinio per imparare a fare la pizza. Poi, intorno alle 18.30, la tragedia. Il ragazzo avrebbe accusato un malore dopo aver ingerito un boccone di mozzarella che potrebbe averlo soffocato. Il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimarlo per mezz'ora. Ma, purtroppo, invano.

"Non riesco e non voglio crederci. Fino a mezz'ora fa stavamo sorridendo ed esultando insieme per i tuoi gol, poi sei andato via prima perché dovevi iniziare il tuo turno in pizzeria. E la tragica e amara notizia". È il messaggio affidato ai social da Alessio Santoro, allenatore di Giovanni. "Bomber mio - prosegue Santoro -. Ora fai tanti gol da lassù. Porterò sempre con me quel tuo grande sorriso che faceva di te una persona solare e dolcissima. Voglio ricordarti per sempre così, con quel tuo sorriso gigante e con il tuo grande entusiasmo. Ciao campione, sarai sempre dentro noi".

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp