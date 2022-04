Giovanni, ucciso a 18 anni senza un motivo: cos'è successo in quel luna park

Una morta assurda quella di Giovanni Guarino, il 18enne ucciso domenica sera a Torre del Greco dopo un alterco con un gruppo di ragazzini mentre si trovava in un luna park allestito in via Nazionale. I genitori del ragazzo non riescono a darsi pace: "È sceso di casa alle 22.10 e alle 22.25 era morto", dice il padre. "Voglio rivederlo un'ultima volta mio figlio, fatemi riabbracciare Giovanni", sono le parole disperate della mamma. Nel quartiere dove è nato nessuno può credere a quanto accaduto. Giovanni era conosciuto da tutti come un ragazzone dolce e tranquillo. La sua "colpa", detto tra molte virgolette, è stata quella di trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato.

La dinamica di quanto accaduto però non è ancora chiara. Secondo una prima ipotesi, Giovanni era intervenuto per difendere l'amico preso di mira da alcuni ragazzini di Torre Annunziata quando è stato trafitto da sette coltellate sferrate da due 15enni. Ma si tratta di una ricostruzione ancora da confermare. La lite sarebbe nata da motivi futili, molto più che futili, forse addirittura da uno sguardo di troppo o da una spallata data per sbaglio tra la folla. Il diverbio sarebbe poi degenerato nel volgere di poco. Fino all'accoltellamento fatale. "Questi due ragazzi in continuazione gli chiedevano che cosa avesse da guardare" ha raccontato il cugino Luciano ai microfoni di NapoliToday. "Lo hanno preso alle spalle. Lo hanno aggredito e ammazzato". Sarà la magistratura a fare chiarezza sul caso. L'unica certezza è che Giovanni è stato ucciso senza un vero motivo, tra le giostre di un luna park.

Nunzio, suo amico di sempre, era lì con lui e insieme ad altri della loro comitiva. Nelle scorse ore il giovane ha lasciato l'ospedale Maresca dov'era ricoverato. Sono stati i genitori a firmare le dimissioni, prima che i medici dessero il via libera. Secondo fonti vicine alla famiglia le sue condizioni di salute sarebbero migliorate pur essendo molto provato per quanto accaduto.

I due minorenni fermati

Intanto restano in stato di fermo i due minori sospettati di essere gli autori dell'omicidio. Le indagini sono state portate avanti dagli agenti della squadra mobile di Napoli e da quelli del commissariato di Torre del Greco, coordinate dalla procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli. Le forze dell'ordine li hanno identificati grazie all'analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del fatto di sangue, nonché dalla raccolta di testimonianze sul posto. Il quadro indiziario a carico dei fermati sarà sottoposto al Gip, al quale spetterà la convalida del provvedimento.