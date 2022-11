Morto per strada a 27 anni, l'ipotesi: "Giovanni immobilizzato per 16 minuti"

Continuano le indagini sul caso di Giovanni Palazzotto, il giovane di 27 anni morto domenica scorsa a seguito di una colluttazione avvenuta all'esterno di un bar di Bitritto, comune di poco più di 11mila anime nel Barese. Per l'episodio è stato arrestato, con l'accusa di omicidio volontario, Francesco Assunto, titolare 31enne del locale a pochi passi dal luogo dell'accaduto.

L'inchiesta è coordinata dalla pm della Procura di Bari Chiara Giordano. La novità emersa nelle ultime ore è che oltre ad Assunto vi sarebbero anche altre due persone indagate. Lo riferisce BariToday, spiegando che al vaglio investigatori ci sono le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona. Secondo ipotesi investigative, Palazzotto sarebbe stato immobilizzato a terra per circa 16 minuti con la schiena tenuta ferma da un ginocchio e le gambe momentaneamente bloccate.

Le indagini stanno cercando elementi per ricostruire i momenti drammatici che hanno portato alla morte del 27enne: la vittima pare avesse già fatto irruzione in un altro bar del paese creando disordine. Francesco Assunto si sarebbe così opposto all'ingresso nel suo locale, allontanando Giovanni Palazzotto alla porta del suo esercizio commerciale. La colluttazione avrebbe permesso di bloccare l'intento del 27enne. Subito dopo l'esercente avrebbe chiamato il 118 poichè avrebbe visto la vittima in stato di profonda alterazione. Sarà il medico legale a chiarire l'esatta dinamica degli eventi. In paese, spiegava BariToday all'indomani dei fatti, Assunto viene descritto come "un grande lavoratore, marito e padre esemplare di 3 figli". Nei prossimi giorni il gip del Tribunale di Bari ascolterà Francesco Assunto, attualmente in carcere.