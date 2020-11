Giovanni Perria condannato per l'omicidio della moglie: "Vendetta per un tradimento di 40 anni prima"

Giovanni Perria è stato condannato, in primo grado, a 24 anni di carcere per l'omicidio della moglie Brigitte. L'uomo, 78 anni, di Narbolia (Oristano), è stato ritenuto in tribunale a Cagliari l'unico responsabile del delitto di Brigitte Pazdernik, 77 anni, scomparsa da casa il 10 ottobre 2018 e ritrovata tre giorni dopo in riva al mare, nelle acque di Su Pallosu, senza vita. L’autopsia disposta dalla Procura aveva accertato che l'anziana donna era morta per annegamento.

All'inizio si era ipotizzato un allontanamento volontario finito in tragedia, ma qualcosa non tornava: la Procura aveva quindi concentrato le attenzioni sul marito.

Omicidio Brigitte Pazdernik: condannato Giovanni Perria

Secondo l'accusa, l’uomo avrebbe ucciso la donna per vendicare un tradimento di 40 anni prima. Difeso dall’avvocato Antonello Spada, Perria si è sempre professato innocente. Alla lettura della sentenza una figlia dell’imputato è stata colta da malore.

Le indagini condotte dalla Squadra mobile della Questura di Oristano arrivarono a un punto di svolta alla fine di gennaio 2019 con l’arresto di Perria per omicidio volontario. Secondo l’accusa, Perria ha ucciso la moglie gettandola in mare in stato di incoscienza per vendicare un tradimento di 40 anni prima, quando vivevano in Germania, che lei gli aveva confessato qualche tempo prima.

Secondo il pm Armando Mammone sarebbe stata proprio questa gelosia a spingere Giovanni Perria all'omicidio: lei lo aveva tradito con il fratello. Un unico rapporto da cui sarebbe nata una delle figlie come emerso anche in una delle recenti udienze in Tribunale, scrivono i quotidiani locali. Il pm aveva chiesto l'ergastolo, la Corte d’Assise però ha comminato una pena inferiore perché ha riscontrato la mancanza di premeditazione: il delitto sarebbe avvenuto al termine di una lite. La misura cautelare al momento è sospesa per l'emergenza Covid.