Imprenditore ucciso da un 17enne: lo aveva rimproverato perché gettava rifiuti a terra

Morire per un rimprovero. È quanto successo Giovanni Sasso, imprenditore di 48 anni di Cellole, in provincia di Caserta, morto dopo 10 giorni di agonia all'ospedale in cui era stato ricoverato il 9 giugno scorso in seguito alle conseguenze di una lite con un 17enne.

Secondo quanto racconta Caserta News, l'imprenditore aveva rimproverato il minorenne perché stava gettando dei gusci di arachidi a terra, proprio davanti alla concessionaria d'auto di cui era titolare. Il minore ha reagito e i due hanno iniziato a spintonarsi, fin quando il 48enne è caduto battendo con la testa a terra, pare dopo aver ricevuto un pugno. La lite è avvenuta davanti agli occhi della compagna dell'imprenditore, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

L'imprenditore è stato trasportato d'urgenza presso la clinica Pineta grande di Castel Volturno, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni sono apparse subito gravissime. Oggi, il decesso. Sulla vicenda era stata aperta subito un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere per lesioni gravissime. In seguito, i carabinieri hanno denunciato il minore e la competenza è passata alla Procura dei minori, che ora potrebbe modificare il capo di imputazione in omicidio preterintenzionale.

A ricordare Sasso il sindaco di Cellole, Guido Di Leone: "Un ragazzo pieno di vita, con tanta voglia di vivere e realizzare. L’intera comunità ha pregato per lui. Ogni parola è superflua davanti ad una tragedia del genere, meglio meditare in silenzio, nel dolore e nel rispetto. Mi stringo al dolore delle famiglie, è difficile da comprendere, è impossibile da accettare. Fai buon viaggio Giovà, ci mancherai".