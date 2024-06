Ladro ruba la borsa della madre: il cestista Giovanni Tam lo insegue e lo blocca

Giovanni Tam, giocatore di basket 21enne, cresciuto nell'Olimpia Milano e ora tra le fila dell'Amherst College, negli Stati Uniti, è stato protagonista di un furto sventato, con tanto di inseguimento e colluttazione con il ladro. Tutto è avvenuto in corso Genova, a Milano: quando la madre Laura Sidoti ha avvisato lui e il padre che le avevano appena rubato la borsa con soldi e documenti sotto casa non ci ha pensato due volte e, insieme al padre, si è messo a inseguire il ladro fino a bloccarlo. Nonostante fosse in ciabatte e senza maglietta, il giovane è riuscito a fermare l'uomo e a recuperare la borsa della madre. Dopo averlo fermato, la famiglia ha deciso di non denunciare l'uomo, che ha spiegato di vivere di essere alla messa in prova perché appena scarcerato.

A riferire la storia, avvenuta sotto gli occhi dei passanti nel pomeriggio di sabato, è il Corriere della sera. La madre di Tam, un gigante di 2 metri e 8 centimetri, era scesa dalla macchina per posare i sacchetti della spesa nell'ascensore del suo palazzo, e quando è tornata all'auto si è accorta che le avevano rubato la borsa. Così è andata a parcheggiare ma, tornando indietro, ha visto due uomini, che aveva già notato nella strada, seduti su una panchina a spartirsi il bottino. Così ha avvisato marito e figlio e poi, mentre aspettava il loro arrivo, ha chiesto indietro la sua roba. È riuscita a recuperare parte dei documenti, ma non la borsa con il portafogli.

Nel frattempo è arrivano il figlio Giovanni e il marito, anche lui altissimo. Il figlio, in ciabatte e a petto nudo, ha inseguito il ladro fino in corso Genova dove lo blocca, nonostante un pugno, tra gli applausi dei passanti. Tutto prima dell'arrivo dei carabinieri intervenuti. "Decidere di non denunciarlo non è stato facile ma speriamo gli sia bastato per non rifarlo mai più. Se la sua storia è vera e ha altri precedenti, la prigione non è riuscita a evitare recidive - le parole di Laura Sidoti -. Forse la messa alla prova che sta per cominciare potrà esser più efficace".