Morto Giovanni Zecchini, il ragazzino caduto 11 anni fa dal lucernaio nella piscina vuota e rimasto tetraplegico

È morto Giovanni Zecchini, il ragazzo di Mira (Venezia) che nel 2012 è precipitato in una piscina in fase di ristrutturazione rimanendo tetraplegico. Zecchini, all’epoca 13enne, era salito per gioco con alcuni amici sul tetto della struttura ma un lucernario ha ceduto e lui è caduto per oltre dieci metri. Zecchini è morto il 13 dicembre, nella struttura in cui era ricoverato da tempo. Oggi, 18 dicembre, saranno celebrati i funerali.

La tragedia ha avuto anche conseguenze giudiziarie. I responsabili della struttura e dell'intervento di ristrutturazione sono stati processati per lesioni e sono stati assolti.