"Copia e incolla" e refusi nell'ordinanza del giudice: in 10 vengono scarcerati

Dopo l'arresto di un gruppo di nigeriani accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, 10 su 29 sono stati scarcerati poiché il tribunale del riesame di Venezia ha dichiarato nulla l'ordinanza che aveva disposto gli arresti. L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari Luca Marini, spiega il Riesame, era un "copia e incolla" della richiesta cautelare della procura. I fatti risalgono al 6 settembre scorso, precisa il Giornale di Vicenza.

Nell'ordinanza il Riesame scrive che il provvedimento del gip è "il frutto di un'opera di 'taglia e cuci' della richiesta cautelare, come chiaramente evincibile dall'identità linguistica e grafica dei due atti in molteplici passaggi, dall'assenza di parti motivazionali autonomamente redatte dal gip, nonché dalla presenza, nel testo dell'ordinanza, di numerosi refusi". Nel provvedimento inoltre "non sono riscontrabili passaggi motivazionali che consentano di ritenere eseguita un'effettiva disamina, da parte del gip, degli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione". Da qui la decisione di dichiarare nullo il provvedimento impugnato dai legali degli indagati "ai sensi di quanto previsto trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio dal tribunale del riesame".

