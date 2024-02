L'uomo che gira col portellone dell'auto aperto per evitare la multa

Ha aperto il portellone dell'auto per evitare la multa della Ztl, ma il trucco non ha funzionato. Grazie a un video postato sui social, gli agenti della polizia locale sono riusciti a rintracciare l'automobilista furbetto. Cinquantuno anni, l'uomo aveva eluso il controllo del varco elettronico Ztl, posto in piazza della Repubblica, a Roma, aprendo il portellone posteriore dell'auto, poco prima di transitare sotto la telecamera, in modo da occultarne la targa.



Gli agenti, grazie a una attività di indagine, avviata subito dopo aver visionato un video pubblicato su una nota piattaforma social, nel quale veniva ripreso l'accaduto, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il responsabile.

Fondamentale l'accurata analisi delle immagini delle telecamere acquisite presso il reparto validazione illeciti della polizia locale. L'uomo è stato quindi denunciato dai caschi bianchi per i reati di truffa e occultamento di targa.