Donna in bici investita e uccisa da un furgone

Tragico incidente domenica pomeriggio a Brusaporto, in provincia di Bergamo, dove una donna di 84 anni è morta investita da un furgone mentre pedalava in bicicletta in viale Lombardia, all'altezza di un incrocio stradale.

La polizia stradale di Bergamo si sta occupando dei rilievi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'incidente mortale. La vittima è Giuditta Carminati, pensionata di Bagnatica, sempre nella Bergamasca.

Vani tutti i soccorsi. Sul posto il 118 ha inviato automedica e ambulanza, ma per la pensionata non c'era ormai più niente da fare. Il conducente del furgone, un uomo di 49 anni, illeso, è sotto shock.

Continua a leggere su Today.it...