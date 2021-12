Giulia Rigon: cosa si sa sul presunto omicidio in camper

Indaga per omicidio la procura di Vicenza: molte le ombre sulla morte di Giulia Rigon, la 31enne di Asiago il cui cadavere è stato trovato all’interno di un fatiscente camper Ford parcheggiato in via Capitelvecchio a Bassano del Grappa due giorni fa.

I carabinieri sono stati chiamati sul posto del compagno della donna, un 28enne senza fissa dimora (H.C. le iniziali, nato in Brasile ma residente in Italia) che vivrebbe proprio in quel camper, fermo da un anno nella piazzola di sosta, dove Giulia è stata trovata senza vita.

Il giovane è tra i sospettati del presunto femminicidio, ma certezze a questo punto delle indagini non possono esserci. Interrogato dai carabinieri e dal pm che segue l’indagine, Serena Chimichi, l’uomo ha dichiarato che la 31enne è caduta accidentalmente, in seguito ad una discussione, che avrebbe causato le ferite al capo ed a successive cadute in seguito al tentativo dell'uomo di portare il corpo all'interno del camper; nega ogni responsabilità nel decesso.

Sul corpo di Giulia sarebbero stati trovati diversi tagli, tra cui una profonda ferita in fronte, forse provocata da un corpo contundente. Tracce di sangue sono state rinvenute sia all'interno del camper che nell'adiacente area esterna, sull'asfalto del parcheggio a livello della porta di ingresso del camper.

L'uomo, privo di dimora, è stato ospitato durante la notte in una comunità parrocchiale di Bassano del Grappa. dagli accertamenti è inoltre emerso che la donna sarebbe stata ricoverata presso strutture psichiatriche e di recente presso una Comunità Terapeutica Residenziale in provincia di Vicenza.

Non si esclude alcuna pista. L’ora della morte risalirebbe a sabato sera mentre l’allarme è stato dato solo domenica; poi quelle ferite sul corpo che non sembrerebbero compatibili con una caduta e infine il fatto che il corpo della giovane -scrive VicenzaToday - era umido, come se fosse stato lavato. Si attendono i risultati dell’autopsia.