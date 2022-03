Il bimbo abbandonato perché nato cieco adottato dalla città lotta per la vita

Sta commovendo in tanti la storia del 14enne Giuliano Margherita, un bimbo disabile abbandonato dai genitori alla nascita che proprio ieri ha subìto un delicato intervento chirurgico. Si trova in rianimazione pediatrica all’ospedale Santobono di Napoli, ma ha trascorso una nottata tranquilla sebbene i medici non possano ancora esprimersi sull’esito dell’operazione a cui è stato sottoposto. Un intervento durato quasi sei ore, necessario a causa di una forma di peritonite causata dalle particolari conformazioni dell'apparato digerente. Lo ha spiegato il sindaco di Marcianise, città di cui è originario il bambino, Antonello Velardi attraverso la sua pagina Facebook.

Giuliano è stato adottato da lui e da tutta la città che si è stretta attorno al bambino dall’infanzia difficile e dai tantissimi problemi di salute. È stato lo stesso Velardi, anni fa, a raccontare la storia di Giuliano. Abbandonato alla nascita, non vedente e con gravi problemi di mobilità. Fu ritrovato accanto a un cassonetto della spazzatura, non aveva neanche un nome. Gli è stato dato un nome e un cognome semplicemente accostando i nomi delle due persone che lo ritrovarono: Giuliano e Margherita. Inizialmente fu portato in un centro di accoglienza, poi trovò una famiglia che lo prese con sé facendo richiesta di adozione.

Per motivi che non si conoscono poi la famiglia ha fatto un passo indietro e Giuliano è tornato al centro di accoglienza. Della sua famiglia di origine non si sa nulla, nessun parente si è mai fatto avanti e così il bambino è rimasto solo. Come se non bastasse necessita di cure e di sostegno. Come prescrive la legge, il sindaco della Città dove è stato rinvenuto ne esercita la patria potestà avendo l’obbligo di accudirlo. Per questo Giuliano è come se fosse figlio di tutta Marcianise.

Nel corso degli anni ha subìto altri ricoveri, tutto sempre documentato dalla pagina facebook del sindaco che in questo modo ha fatto sentire Giuliano davvero parte della comunità. Ieri un’altra delicata operazione. Ora resta da attendere le notizie sul decorso post operatorio. Tutta Marcianise è in ansia, ma non solo. La sua storia è stata condivisa sui social. Sono in tanti che stanno mandando messaggi di speranza e stanno dedicando preghiere al bambino che già così piccolo ha dovuto subìre tanta sofferenza e dolore. Ora Giuliano ha davvero una ‘famiglia’ numerosa che fa il tifo per lui.