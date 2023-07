Giulio De Luca, l'ingegnere italiano morto a 41 anni in un incidente in Spagna

Stamattina, venerdì, arriverà all'aeroporto di Roma Fiumicino la salma di Giulio De Luca, il quarantunenne ingegnere di Cassino (Frosinone) morto in un incidente stradale nei pressi di Madrid, dove viveva da tempo.

La tragedia risale a qualche giorno fa: Giulio De Luca faceva ritorno a casa in sella alla sua bicicletta. Ha sbattuto la testa a terra, è stato trasferito in condizioni disperate nell'ospedale Doce de Octubre, dove è spirato.

Non è chiaro se, come era stato detto in un primo momento, un mezzo pesante "pirata" sia o meno coinvolto nell'incidente, o se sia stato invece un incidente autonomo. Le indagini sono tutt'ora in corso. L'uomo lascia la compagna e un figlio di quattro anni. I funerali si svolgeranno sabato 29 luglio alle ore 12 nella chiesa di Sant'Antonio a Cassino.