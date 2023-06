Giulio Evangelisti: l'uomo investito e ucciso dopo una partita a carte al bar

L'impatto con l'auto non gli ha lasciato scampo. Giulio Evangelisti, pensionato di 85 anni, è stato travolto e ucciso in strada ieri pomeriggio (29 giugno) in località Ripiano a Monte San Govanni Campano, comune della provincia di Frosinone. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18, nei pressi dell'abitazione dello sfortunato anziano, che dopo una partita a carte con gli amici nel vicino bar stava rientrando a casa.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sora, una Fiat Bravo condotta da un 50enne che vive in zona ha investito Evangelisti, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118: non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

L'autista si è fermato sotto shock. Nei momenti successivi è stato poi sottoposto ad alcoltest e narcotest. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, per consentire ai carabinieri di svolgere i rilievi necessari.