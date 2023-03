Scomparso da sei giorni: viene trovato morto in un cantiere

Finiscono nella maniera peggiore le ricerche di Giulio Sangermano, il 52enne scomparso da Fiumicino lo scorso 17 marzo. A distanza di sei giorni il corpo dell'uomo è stato infatti trovato senza vita in un'area di un cantiere edile, poco distante dal luogo in cui aveva lasciato la propria vettura all'alba dello scorso giovedì dopo essere uscito di casa per andare a lavoro.

La scoperta del corpo

Come riporta RomaToday è stato un lavoratore a scoprire il corpo privo di vita di una persona nell'area di lavoro della via Portuense, nel comune di Fiumicino. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione del comune aeroportuale e quelli del nucleo radiomobile di Ostia. Sul luogo del rinvenimento anche il medico legale. Secondo i primi riscontri sul corpo del 52enne non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza. Fra le ipotesi quella che Giulio Sangermano possa essere deceduto in conseguenza di un malore.

I familiari dell'uomo hanno confermato l'identificazione del corpo a RomaToday. Sangermano era sparito alle prime luci dello scorso 17 marzo. Uscito di casa intorno alle 5:00, l'uomo si sarebbe dovuto recare a un parcheggio sulla via Portuense per prendere il furgone con il quale lavorava per una azienda che si occupa di distributori automatici. Denunciata la scomparsa ai carabinieri i familiari avevano lanciato un appello tramite la trasmissione Chi l'ha visto?.

Area di sosta dove Sangermano non si è mai recato. Preso un caffè al bar la sua auto è stata ritrovata poco distante dal luogo in cui è poi stato rinvenuto cadavere. Dopo sei giorni di speranza le ricerche dell'uomo sono terminate in maniera tragica.

