Giuseppe Calcagno morto nel sonno in carcere: arrestato il compagno di cella

In un primo momento era parsa una morte dovuta a cause naturali quella di un detenuto del carcere di Caltagirone (Catania) il 31 gennaio scorso, ma successivi accertamenti medico legali hanno permesso di accertare che invece Giuseppe Calcagno era stato assassinato.

Secondo la Procura ad ucciderlo sarebbe stato il suo allora compagno di cella, che lo avrebbe strangolato nel sonno. L'indagato per l'omicidio, che era ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri. In passato, inoltre, era stato condannato per omicidio e tentato omicidio.

Nei suoi confronti militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza del Gip emessa su richiesta del procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, e del sostituto Samuela Maria Lo Martire