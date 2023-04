Cade con il monopattino: Peppe muore a 41 anni

Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un uomo di 41 anni, Giuseppe Clemente, ha perso la vita in seguito a un incidente con il monopattino. Il dramma è avvenuto intorno alle 16 di ieri, martedì 18 aprile, nei pressi dell'Ufficio di igiene mentale: il 41enne stava viaggiando sul mezzo elettrico quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è rovinato al suolo.

A soccorrere l'uomo una ambulanza del 118 che ha trasferito la vittima al Pronto soccorso dell'Ospedale Fogliani di Milazzo. Nonostante l'intervento dei sanitari per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto la polizia municipale che sta ancora eseguendo i rilievi. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente.