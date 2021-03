Il braccio di una gru si spezza e lo schiaccia: Giuseppe D'Erasmo muore a 55 anni

Drammatico incidente sul lavoro a Gravina. Un operaio è morto ieri in un deposito in contrada Graviglione. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

Un grave incidente sul lavoro a Gravina. Un'altra vita spezzata. Un operaio di 55 anni, Giuseppe D'Erasmo, è morto ieri mentre era al lavoro in un deposito in contrada Graviglione. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Incidente sul lavoro a Gravina di Puglia: muore Giuseppe D'Erasmo

La dinamica dell'incidente andrà ricostruita con esattezza. L'uomo, dipendente di una ditta di Ruvo di Puglia, secondo quanto emerso finora si era recato nel deposito a Gravina per prelevare alcuni ponteggi in ferro. Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato dopo il cedimento del braccio di una gru durante lo spostamento di materiale edile Ora le verifiche tecniche dovranno accertare se il braccio sia crollato a causa del forte vento o a seguito di un cedimento dovuto ad usura o ad un guasto meccanico. L'inchiesta per omicidio colposo, coordinata dal pm di turno Claudio Pinto, è affidata ai carabinieri e agli uomini dello Spesal. Sarà la procura a decidere se disporre l'autopsia o meno.

Alla famiglia dell'uomo sono arrivate anche le condoglianze del sindaco di Gravina, Alesio Valente, che ha diffuso la notizia attraverso i social nella serata di ieri: "Nel silenzio che è dovuto nei momenti più difficili, la nostra comunità si stringe forte alla famiglia di un lavoratore gravinese che ha perso la vita proprio oggi - scrive - Una morte avvenuta, secondo le prime ricostruzioni, a causa del cedimento del braccio di una gru, durante lo spostamento di materiale edile. Le più sentite condoglianze da parte della città tutta alle persone che lo hanno amato... anche se so che in questi momenti è così difficile sopportare il dolore di un ingiusto destino...".